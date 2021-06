COVID-19: Doria e Paes brincam sobre 'corrida da imunização'

(foto: Governo do Estado de São Paulo/Divulgação)

O governador de São Paulo, João(PSDB), acompanhou na manhã desta sexta-feira, 18, ade mais de mais 2,2 milhões de doses, vacina contra COVID-19 produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a chinesa Sinovac, ao Ministério da Saúde (MS). Ao todo, o governo paulista já entregou 52,212 milhões de doses da vacina a Pasta.Durante a entrega, e com o anúncio da antecipação da vacinação na capital do Rio de Janeiro, feita nesta manhã pelo prefeito Eduardo Paes (PSD), o governador paulista voltou a brincar com o prefeito sobre a disputa travada por gestores nacionais na antecipação da. Doria disse que essa "é a mais saudável das corridas" e saudou Paes pela aceleração da imunização na capital fluminense. "Quero terminar dizendo: Eduardo Paes, me aguarde", disse o tucano em tom de brincadeira.Paes, anunciou nesta manhã, que a capital "irá antecipar em um mês e 21 dias" o cronograma de vacinação na cidade. Assim, todos os cariocas com mais de 18 anos serãocom a primeira dose contra a COVID-19 até 31 de agosto. No mesmo anúncio, Paes afirmou que o Rio será a primeira cidade do País a vacinar seus adolescentes.Logo após o anúncio da antecipação da vacinação, Paes foi às redes sociais provocar o tucano. "Falei para não me desafiar! Bora vacinar!" afirmando ter "passado" o governador paulista. Utilizando a hashtag, o prefeito acrescentou: "Ninguém segura os cariocas".A coordenadora do Programa Estadual de Imunização (PEI), Regiane de Paula, aproveitou a brincadeira realizada pelos dirigentes para jogar a possibilidade de um novo anúncio de antecipação do calendário de vacinação paulista. "É importante a gente visualizar todas as coberturas vacinais. Nós teremos novidades na próxima coletiva de imprensa", afirmou "quem sabe, governador, poderemos ter boas notícias, mas hoje a gente mantém a nossa expectativa", disse, afirmando estar mantida a previsão de vacinar toda a população paulista acima dos 18 anos até o dia 15 de setembro.O governador também afirmou que o Estado receberá no dia próximo dia 26 mais 6 mil litros do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), necessário para produção do imunizante contra COVID-19, da China. Segundo Doria, com a chegada do insumo - suficiente para produção de 10 milhões de doses do imunizante -, será feito esforço "adicional" dentro do Instituto Butantan para reduzir o tempo de produção da vacina em pelo menos 48 horas. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, ainda anunciou que a previsão para a entrega das vacinas referente ao novo lote de insumos é a partir do dia 15 de julho.