Câmara aprova urgência de projeto de educação bilíngue para surdos

Deputados aprovaram nesta quinta-feira, 17, a urgência de um Projeto de Lei (PL) que determina a educação bilíngue de surdos como uma modalidade de ensino independente, com a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como primeira língua e o português escrito como segunda língua. De autoria do senador Flávio Arns (Podemos-PR), o texto já foi aprovado no Senado. A proposta vai ser tema de um seminário promovido pela Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência no próximo dia 28 de junho.