Bolsonaro volta a se opor a uso de máscara e a defender imunização facultativa

O presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou nesta quarta-feira, 16, a se opor ao uso de máscaras para mitigar a proliferação do novo coronavírus e criticou até mesmo a sinalização com pedidos de cumprimento da medida em painéis de rodovias paulistas. É o caso da rodovia dos Bandeirantes, a qual ele utilizou no sábado durante passeio de moto com seguidores. "O que dá para entender, um cara, no carro com a família dele, usando máscara?", perguntou. "A intenção do governo do Estado é multar. Quanto mais lei tem, pior é aquele País."



Bolsonaro também voltou a defender a imunização facultativa contra covid-19 e a criticar o do Senado, que aprovou a projeto do "passaporte da covid".



A proposta segue para a Câmara e, se aprovada, vai para o aval de Bolsonaro. Ele prometeu vetá-lo. No documento, devem ser registradas informações sobre a vacinação dos cidadãos.



Para o presidente, a matéria foi pouco debatida. "Toma vacina quem quer", declarou.



Ele criticou práticas, que, em sua visão configuram mau uso de recursos por parte de governos estaduais no combate à pandemia. "Quando a gente manda dinheiro para o Estado fica a cargo do estado. Não tem mais nada a ver com o governo federal".



O presidente também disse que estará em uma nova "motociada", na cidade de Chapecó (SC), prevista para o último final de semana de junho.