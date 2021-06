Veja o resultado da Quina 5589 e da Lotofácil 2255

(foto: Reprodução/YouTube)

Com quase uma hora de atraso por causa de problemas técnicos, a Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta segunda-feira (14/6), duas loterias: os concursos 5589 dae o 2255 da Lotofácil. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, sem a presença de público devido às restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus — apenas funcionários da Caixa e auditorespuderam participar.