Em ação simbólica, Queiroga vacina chanceler e presidente do BC contra covid

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou nesta segunda-feira, 14, de uma ação simbólica em Brasília na qual administrou a primeira dose de vacinas contra a covid-19 no ministro das Relações Exteriores, Carlos França, e no presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.



"Estamos aqui de maneira simbólica para mostrar que o Sistema Único de Saúde (SUS) é um patrimônio de todos os brasileiros", afirmou Queiroga, que é médico cardiologista.



O presidente do Banco Central destacou a relação entre a campanha de imunização e a retomada econômica. "É importante vacinar para poder voltar todo mundo ao trabalho, a economia crescer e gerar empregos. A vacina é a chave para tudo isso", declarou Campos Neto.



"Com isso, vamos seguir no caminho da retomada econômica e de volta à normalidade", acrescentou o ministro das Relações Exteriores. Queiroga ainda vacinou os embaixadores do Itamaraty Pedro Miguel da Costa e Silva e Achilles Zaluar.