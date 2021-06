Covid-19 mata 71 pessoas no Estado do Rio nas últimas 24h

Mais 71 pessoas morreram no Estado do Rio de Janeiro vítimas de covid-19, nas últimas 24 horas. Com isso, chega a 52.998 o número de mortes pela doença no Rio. A informação é do painel de monitoramento da Secretaria Estadual de Saúde. No mesmo período houve 592 contaminações pelo coronavírus, o que eleva o número de infectados para 905.821 até agora.



Não há mais filas de espera para atendimento em enfermarias e Unidades de Tratamento Intensivo (UTI). A taxa de ocupação das enfermarias está em 45,9% e a das UTIs, em 73,1%.



Na capital fluminense, o número de óbitos confirmados chegou a 27.417 neste domingo. Nas últimas 24h, 21 morreram na cidade por conta da covid-19. A região Noroeste do Estado é considerada, atualmente, a com mais risco de contaminação. Na região metropolitana, o risco é moderado. No restante, é considerado baixo pela secretaria.