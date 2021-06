Confira as dezenas da Mega-Sena e de outras loterias neste sábado (12/6)

Mega-Sena distribuiu prêmio de prêmio de R$ 43.258.691,06 (foto: Agência Brasil/Divulgação)



A Caixa Econômica Federal (CEF) sorteou, na noite deste sábado (12/6), o concurso 2380 da Mega-Sena.

O sorteio foi feito no Espaço Caixa Loterias, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, sem a presença de público — apenas duas auditoras populares e funcionários da Caixa puderam acompanhar no local devido às restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

Destaque da noite, com prêmio de R$ 43.258.691,06 milhões para quem acertar as seis dezenas, a Mega-Sena teve os seguintes números sorteados: 11-16-20-24-39-53.





Já a Quina sorteou as dezenas 08-48-50-58-60 no concurso 5.588. O prêmio é de R$ 11.925.506,55.





Já a Lotofácil, em seu concurso 2.254, distribuiu R$ 1,5 milhão de prêmio na noite deste sábado. As dezenas foram 02-03-05-06-07-08-10-12-13-14-19-20-21-24-25





Por sua vez, a Dupla Sena, no concurso 2.234, teve os números 01-09-24-35-36-38 em seu primeiro sorteio, cujo prêmio foi de R$ 4.845.521,25. Já o segundo sorteio teve as dezenas 07-12-16-19-32-48 O prêmio é de R$ 83.881,43.





A Timemania teve os números 11-17-19-21-37-66-69 em seu concurso 1.649, com prêmio de R$ 5,3 milhões. O time sorteado foi o Corinthians.

O concurso 467 do Dia de Sorte teve os números 05-06-09-21-22-25-29. O prêmio é de R$ 200 mil. O mês da sorte é maio.