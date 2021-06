Governador do Maranhão oferece mingau de milho para quem tomar vacina

O governador do Maranhão, Flávio Dino

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), chamou atenção não só dos maranhenses como de uma série de brasileiros após oferecer uma recompensa inusitada em mutirão de vacinação. Nas redes sociais, ele anunciou que o público com 29 anos de idade ou mais pode apenas chegar para receber o imunizante e que receberão ainda mingau de milho.

"Novo arraial da vacinação. No Pátio Norte é só chegar e vacinar. Ainda ouve as músicas das nossas festas juninas e ganha mingau de milho", escreveu Dino. A campanha será mais de 41 horas consecutivas de vacinação. O horário de vacinação será das 19h desta sexta-feira (11/6) até às 12h de domingo (13/6).

No Pátio Norte é só chegar e vacinar. Ainda ouve as músicas das nossas festas juninas e ganha mingau de milho.

41 horas consecutivas de vacinação.



Público: 2%uFE0F%u20E39%uFE0F%u20E3 anos ou mais.



Outra novidade boa: Alcântara começa amanhã vacinar 1%uFE0F%u20E38%uFE0F%u20E3 anos ou mais. pic.twitter.com/VGySI7VFdz %u2014 Flávio Dino %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@FlavioDino) June 10, 2021

Nos comentários da publicação, o sentimento foi de apoio entre os internautas de outros estados, que apoiaram a ideia do governador, mesmo não recebendo o mesmo prêmio: "Como é que faz para se naturalizar maranhense?", "Flávio Dino deixa eu entrar", "Me governa, Dino!", "Queria eu morar no Maranhão", "Eu quero Dino como meu governador!".