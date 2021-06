Veja: desabamento de prédio deixa dois mortos na Zona Sul de São Paulo

Duas pessoas morreram após um prédio desabar na Zona Sul de São Paulo nesta quinta-feira (10/6). Uma terceira vítima foi retirada dos escombros com vida e encaminhada ao hospital com ferimentos nos braços.

Segundo autoridades, a estrutura do prédio ruiu por volta das 8h40, na Rua Luis de Gois, 2868, na Vila Clementino. A equipe do Corpo de Bombeiros enviou 15 viaturas ao local. Menos de uma hora depois, por volta das 9h30, as vítimas já haviam sido retiradas dos escombros.