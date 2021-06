Farm faz ação de vendas em homenagem a Kathlen e é acusada de racismo

Kathlen morreu atingida por uma bala perdida durante operação da Polícia Militar, no Rio (foto: Reprodução) Farm anunciou, em uma publicação no Instagram, na tarde desta quarta-feira (9/6), um cupom para compras em homenagem a Kathlen de Oliveira Romeu, atingida durante troca de tiros durante uma operação policial nesta terça-feira (8/6). A jovem de 24 anos estava grávida e era funcionária de uma loja da marca. A grifeanunciou, em uma publicação no Instagram, na tarde desta quarta-feira (9/6), um cupom para compras em homenagem a, atingida durante troca de tiros durante uma operação policial nesta terça-feira (8/6). A jovem de 24 anos estava grávida e era funcionária de uma loja da marca.





Na postagem, a grife escreveu que “toda a venda feita no código de Kathlen - XXXX - terá sua comissão revertida em apoio para sua família”. Além disso, a Farm lamentou a morte de Kathlen e do bebê.





“Sabemos que nada que fizermos poderá trazer Kath de volta, mas nos comprometemos a acelerar ainda mais nossos processos de inclusão e equidade racial para transformar as cruéis estatísticas que levam vidas jovens negras como a de Kath a cada 23 minutos no nosso país”, afirma a marca no comunicado oficial.









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FARM Rio (@adorofarm)



Acusações de racismo O post da Farm com uma arte escrita #JustiçaPorKathlen tem 15,5 mil curtidas e 10,9 mil comentários.





Entretanto, a ação da grife não foi bem vista nas redes sociais e a Farm foi acusada de racismo. “Farm querendo ganhar dinheiro com a morte de uma mulher preta, realmente o Brasil está lascado!!!”, disse um internauta no Twitter.





“A Farm realmente achou maneiro fazer ação pras pessoas comprarem com o código de uma vendedora negra que foi assassinada pela PM para reverter o lucro pra família dela? Uma empresa do tamanho da Farm não pode prestar assistência a uma família desamparada sem gerar venda?”, escreveu uma internauta.





“A Farm oferecendo comissão de vendas em cima de um código de descontos pra família da Kathlen, executada pelo Estado grávida de 14 semanas, é um novo e ainda mais chocante episódio de monetização das nossas vidas em um nível que eu sequer me lembro de já ter visto tão baixo”, comentou outra pessoa via Twitter.





A sessão de comentários, na publicação oficial da Farm, no Instagram, também foi espaço para críticas à marca. “Não é possível”, comentou o cantor e ex-The Voice Brasil, IZRRA.





“Isso é um absurdo. Estão capitalizando em cima da morte de uma pessoa preta. Não, gente, pelo amor de Deus, não. Se querem ajudar, simplesmente ajudem, cupom ?”, afirma um comentário com 1661 curtidas.



Veja comentários:

A Farm oferecendo comissão de vendas em cima de um código de descontos pra família da Kathlen, executada pelo Estado grávida de 14 semanas, é um novo e ainda mais chocante episódio de monetização das nossas vidas em um nível que eu sequer me lembro de já ter visto tão baixo. %u2014 Gui Tintel %u270A%uD83C%uDFFD%uD83C%uDF08 (@GuiTintel) June 9, 2021 ainda tô de cara que a farm teve coragem de criar cupom de desconto da kathlen como se não bastasse esse assassinato brutal dela e do seu bebê



ô mundinho intragável viu %u2014 Juliane com e de exu (@exuliane) June 9, 2021 a farm realmente achou maneiro fazer ação pras pessoas comprarem com o código de uma vendedora negra que foi assassinada pela pm pra reverter o lucro pra família dela? uma empresa do tamanho da farm não pode prestar assistência a uma família desamparada sem gerar venda? %u2014 rachel (@rachelsousab) June 9, 2021 farm querendo lucrar em cima da morte da Kathlen é a coisa mais escrota quanta falta de respeito %u2014 Mc Rebecca (@mcrebecca) June 9, 2021 e o pior que a publicação da farm já tem 2h e não foi apagada! tem que viver muito na fantasia pra acreditar que pra marca VIDAS NEGRAS IMPORTAM! além de tá no texto que vão divulgar data e horário do enterro da menina. a família quer? isso não é assunto deles. QUE ÓDIO! %u2014 Jude (@judepaulla1) June 9, 2021 NÃO QUE FOSSE MUDAR A SITUAÇÃO! MAS NÃO É NEM O VALOR TODO DA ROUPA É A COMISSÃO!



conheci uma vendedora da loja e elas andam fazendo vendas online com códigos, usando tik tok e instagram, ... a Kathlen Romeu continua gerando lucro depois de morta para porra da farm. %u2014 Andreza%uD83C%uDFF3%uFE0F%u200D%uD83C%uDF08 (@andrezadelgado) June 9, 2021 A Farm é patética. %u2014 Malía (@oficialmalia) June 9, 2021 a farm não cansa!!!! a comissão da kathlen vai ser revertida pra família

- COMISSÃO - como se ela tivesse trabalhando. porém ela tá morta!



patético, desrespeitoso demais.



lucrar com um corpo preto assassinado. pic.twitter.com/u0kr9PCZgr %u2014 Jude (@judepaulla1) June 9, 2021 Vidas Negras Importam!



Importam pra continuar gerando venda e dando não só o suor, mas também o sangue e a vida pra continuar gerando lucro mesmo depois de mortas.



A Farm divulgar código de vendas da Kathlen é isso aí do necrocapitalismo, necropolítica, necropaís. %u2014 %uD83D%uDEA9 Krishna (@kribshna) June 9, 2021 Li o post da Farm, sobre a morte de Kathlen Romeu, e está lá um exemplo de como não basta ter comitê de diversidade, política de inclusão. Se a empresa fosse verdadeiramente comprometida com o enfrentamento ao racismo, esse post não teria acontecido. Só há esse caminho hoje. %u2014 Giulliana Bianconi (@giubianconi) June 9, 2021



* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.