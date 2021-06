Opas alerta para casos na América Latina e sobre riscos da Copa América

(foto: Geovana Albuquerque/Agência Saúde DF)

A Diretora da Organização Pan-Americana de Saúde (), Carissa Etienne, afirmou nesta quarta-feira, em coletiva de imprensa, que a América Latina teve 1,2 milhão de casos dena última semana, com 34 mil mortes confirmadas. Segundo ela, os quatro países com maispela doença na semana estão na região. "Se a tendência atual seguir, levaremos anos para controlarnas Américas", alertou, acrescentando que Brasil e Peru tiveram queda no volume de infecções, mas ainda em patamar alto.Diretor assistente da Opas, Jarbas Barbosa defendeu que, por causa desse quadro, a região deveria ter prioridade no recebimento de vacinas por meio do programa Covax, da Organização Mundial da Saúde (OMS).O diretor de emergências de saúde da Opas, Ciro Ugarte, sugeriu que autoridades organizadoras reconsiderem a realização da Copa América, que está programada para começar no próximo domingo, dia 13."Quando não se pode garantir a gestão efetiva dos riscos, os organizadores deveriam reconsiderar ou postergar o evento até que haja condições mais favoráveis", recomendou, durante a coletiva de imprensa.