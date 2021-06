Entidade médica recomenda vacinar todas as grávidas

(foto: Pixabay)

Todos os médicos no estado de São Paulo serão orientados a divulgar a campanha depara as. Em recomendação técnica divulgada na manhã desta terça-feira (8/6), a Associação de Obstetrícia e Ginecologia de São Paulo (SOGESP) frisou que todas devem ser imunizadas, independentemente de apresentaremO documento, segundo a entidade, é reflexo do expressivo aumento dano Brasil e no estado de São Paulo, e dos dados e estudos disponíveis atualmente. Aé de que não seja exigido relatório ou prescrição médica ou qualquer outro documento além daqueles que comprovam a gestação ou o puerpério, assim como ocorre na vacinação contraA decisão de recomendar esses procedimentos partiu dados dados públicos do Sistema de Vigilância Epidemiológica (SIVEP), que indicam aumento importante da mortalidade materna por COVID-19 no Brasil. Até 2 de junho, foram registrados 455 casos em 2020, e 814 em 2021, o que representa 10 mortes maternas por semana em 2020, e 38 mortes maternas porem 2021.A mortalidade materna semanal aumentou em 283% e a mortalidade da população geralem 105%, confirmando a projeção de que gestantes constituem grupo de maior risco deorotraqueal, de internação em Unidades de Terapia Intensiva, e de óbito.