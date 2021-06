RJ: jovem morre em explosão durante baile funk na Rocinha

(foto: Redes sociais/Reprodução) morreu após uma explosão em um baile funk, na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. O acidente ocorreu na noite da segunda-feira passada (31/5). Uma jovem de 20 anosapós umaem um baile funk, na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. O acidente ocorreu na noite da segunda-feira passada (31/5).









A Polícia Civil explicou que o registro da morte da jovem foi feito na 36ª DP (Santa Cruz), na região onde ela estava internada, mas será encaminhado para 11ª DP (Rocinha) para dar continuidade às investigações. Os agentes vão apurar as circunstâncias em que ocorreu a explosão e a responsabilização do fato.





De acordo com o portal G1, testemunhas relataram que a explosão teria acontecido após uma caixa com frascos de lança-perfume pegar fogo e alcançar a jovem, que estava próxima às chamas. No domingo (6/6), o corpo de Carolina foi enterrado na Zona Norte do Rio de Janeiro.