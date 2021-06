Anvisa confirma reunião para votar pedidos de importação de Covaxin e Sputnik V

A diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) se reunirá na próxima sexta-feira, 4, para votar os pedidos de autorização excepcional das vacinas contra a covid-19 Covaxin, do laboratório indiano Bharat Biontech, e Sputnik V, do Instituto Gamaleya, da Rússia.



Ambos os imunizantes já foram rejeitados pela agência por falta de dados sobre a produção e segurança de cada fármaco. De acordo com a Anvisa, novos documentos foram apresentados para a análise. Uma vez aprovadas, as vacinas podem ser integradas ao Programa Nacional de Imunização.



O Ministério da Saúde já adquiriu 20 milhões de doses da Covaxin e outras 10 milhões da Sputnik V, que também foi comprada por governadores do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.



Segundo a Anvisa, a reunião será transmitida a partir das 10h, pelo canal da entidade no YouTube.