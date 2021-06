Rio vai submeter passageiros vindos da Índia a testes de covid no aeroporto

Rio vai submeter passageiros vindos da Índia a testes de covid no aeroporto

Médico brasileiro acusado de assédio pode ficar mais 4 dias preso no Egito

Médico brasileiro acusado de assédio pode ficar mais 4 dias preso no Egito

Mesmo na pandemia, SP registra nível de poluente no ar acima do recomendável

Mesmo na pandemia, SP registra nível de poluente no ar acima do recomendável