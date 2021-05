Serial killer, Pedrinho Matador participa de podcast e divide internautas

Pedrinho Matador participou de um episódio de podcast na noite de quinta-feira (foto: Cometa Podcast/ Youtube)

O maior serial killer do Brasil, conhecido como Pedrinho Matador, participou de um episódio de podcast na noite de quinta-feira (27/5). Durante o programa, Pedro conta com detalhes como entrou no mundo do crime e como ganhou o titulo de matador. maior, conhecido como, participou de um episódio dena noite de quinta-feira (27/5). Durante o programa, Pedro conta com detalhes como entrou no mundo do crime e como ganhou o titulo de matador.





66 anos, afirma que matou cerca de 100 pessoas e, por isso, viveu mais tempo na prisão do que em liberdade.





Em uma de suas falas, o homem conta que teve contato desde cedo com a violência e com a criminalidade. Hoje com, afirma que matou cerca de 100 pessoas e, por isso, viveu mais tempo na prisão do que em liberdade.





Aos 20 anos, Pedrinho matou o pai dentro da cadeia, onde ambos cumpriam pena, depois de descobrir que sua mãe havia sido esfaqueada pelo marido. Em entrevista para o podcast, comentou que jurou a morte do pai, cortando um pedaço do coração, mascando e cuspindo em cima do corpo.





Ao ser questionado sobre o motivo de não ter parado de cometer os crimes, afirmou que estava acostumado. "Não tinha mais esperança, já estava acostumado. Matar mais um ou dois não fazia diferença. ", diz.

naturalidade ao falar sobre os diversos assassinatos cometidos.



a tranquilidade do pedrinho matador nesse podcast é algo sem explicações, o cara alega ter matado mais de 100 pessoas e fica falando como se fosse algo super normal %u201Cmatei meu primo e tive q ir la no juiz, sabe como é ne?%u201D %u2014 luis (@luisf_) May 28, 2021

A participação de Pedrinho Matador gerou diversos questionamentos devido aao falar sobre os diversoscometidos.









Pedrinho matador, matou 71 pessoas no Brasil, condenado a 400 anos e está dando uma entrevista para um podcast.



No Brasil o crime compensa, os criminosos são considerados semi-deuses por legiões de ignorantes. pic.twitter.com/r0GBUIx1Cu %u2014 %uD83C%uDDEE%uD83C%uDDF1Nêtzér%u2694%uFE0F%uD83D%uDEE1%uFE0F (@Remaining33) May 28, 2021



o pedrinho matador é a pessoa mais velha a sobreviver no sistema carcerário brasileiro, entender como a mente dele funciona pode ser a chave pra lidar com outros psicopatas no futuro e prevenir mortes e tragédias %u2014 índigo (@swiftiepinks) May 28, 2021

O episódio com a participação de Pedrinho faz parte do lançamento do cometa podcast. A escolha do entrevistado dividiu a opinião do público, alguns acreditam ser uma oportunidade de conhecer a mente de um criminoso e outros acreditam ser um absurdo dar espaço para alguém que cometeu tantos crimes.





Conheça a história



Considerado o maior serial killer do Brasil, foi oficialmente condenado a mais de 400 anos de prisão por matar mais de 70 pessoas. No entanto, ele alega ter matado mais de 100. Pedrinho Matador está em liberdade desde 2018, após permanecer preso por 42 anos.





Com 13 anos, jogou o primo em uma maquina de moer cana e este foi apenas o primeiro de tantos delitos, entre seus crimes estão o assassinato de seu pai na prisão, a execução de um ex-colega que se envolveu e matou a irmã de Pedro e o assassinato de diversos estupradores.