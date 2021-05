Rio monitora passageiro que testou positivo para cepa indiana do coronavírus

Passageiro que testou positivo para cepa indiana está sendo monitorado (foto: Pixabay)

(SES) doinformou que oque veio dae testou positivo para ado SARS-CoV-2 está em quarentena. Segundo o órgão, todas as pessoas que tiveram contato com o caso estão sob monitoramento.

Todo eventual deslocamento é acompanhado pelos órgãos de vigilância sanitária de Campos de Goytacazes, no norte fluminense, do Rio e da própria SES, afirma nota divulgada na noite desta quarta-feira (26/5).

O texto informa ainda que todas as pessoas que tiveram contato com o passageiro infectado foram contatadas e orientadas a observar quarentena e a comunicar às autoridades sanitárias a ocorrência de qualquer sintoma.



A secretaria ainda avalia, junto com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a possibilidade de criar barreiras sanitárias para os voos domésticos. As barreiras para os voos internacionais são de responsabilidade do Ministério da Saúde.



A nota lembra ainda que todos os protocolos de segurança devem ser mantidos, como uso de máscaras e distanciamento social.