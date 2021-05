Homem tenta empurrar mulheres nos trilhos da Estação Sé, em SP; veja

Tentativa de homicídio aconteceu na Estação Sé, em São Paulo (foto: Reprodução/Twitter)

Um homem tentou empurrar três mulheres nos trilhos do metrô da Estação Sé, no Centro de São Paulo - a mais movimentada da capital paulista. As mulheres aguardavam a chegada do trem quando foram surpreendidas. Por sorte, elas conseguiram escapar.





Pelas imagens da câmera de segurança da estação, é possível perceber o trem se aproximando. É nesse momento que o homem ataca as mulheres e tenta empurrá-las.

Veja:

Segundo a assessoria de imprensa do metrô, o caso aconteceu no dia 23 de abril, mas somente agora as imagens foram divulgadas.





A Polícia Civil informou que o homem planejava cometer suicídio caso conseguisse matar as mulheres. O homem foi levado para o Hospital de Saúde Mental de Vila Mariana, onde passou por exame de sanidade mental.

* Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.