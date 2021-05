Suspeito de feminicídio aparece em rede social casado com outra mulher

Kátia Pucci foi assassinada no domingo, a pedradas (foto: Arquivo pessoal) passada de Valdemar Sobreiro Nogueira, 46 anos, principal suspeito de assassinar a pedradas a empresária Karla Pucci, 47 anos, ainda é um mistério. No entanto, aos poucos, o quebra-cabeças parece já ser montado. Informações obtidas pela reportagem mostram que Valdemar possuía um perfil nas redes sociais em que aparece casado com outra mulher. A vidade Valdemar Sobreiro Nogueira, 46 anos, principal suspeito dea pedradas a empresária Karla Pucci, 47 anos, ainda é um. No entanto, aos poucos, o quebra-cabeças parece já ser. Informações obtidas pela reportagem mostram que Valdemar possuía um perfil nas redes sociais em que aparececom outra mulher.





relacionamento com a dona da funerária havia seis meses. Eles moravam juntos e, apesar do outro perfil não ter postagens desde o ano passado, ele usava uma outra rede para postar fotos com Karla Pucci. Ela foi encontrada morta pelo próprio filho, na tarde de domingo (23/5). De acordo com informações da polícia, a mulher foi atingida na nuca por uma pedra de amolar faca que estava na copa da funerária em que os dois trabalhavam juntos.





A investigação é da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá). À reportagem, o delegado-chefe da DP, Ricardo Viana, disse que o homem é muito misterioso. “Ele não tem passagem nenhuma com o nome que se apresentou para ela. Então, não sabemos se é ele mesmo. Estamos investigando. Eles se conheceram por meio de redes sociais”, disse. “Pode ser que ele esteja forjando alguma coisa”, destacou.





O crime





Câmeras de segurança da loja registraram o momento em que Karla chega ao local no carro de Valdemar e entra no estabelecimento. Segundo os investigadores, as imagens mostram que não houve discussão ou movimento suspeito.









Depois, ela entra em um alojamento em que não há câmeras e Valdemar vai atrás. Em um intervalo de cinco minutos, o homem sai, tira a camisa suja de sangue, troca de roupa e vai embora. O crime teria acontecido por volta das 18h de sábado (22/5). Os dois moravam na mesma casa, em Sobradinho dos Melos, condomínio do Paranoá. Agora, os investigadores tentam encontrar o autor. A suspeita é de que ele tenha ido para a Bahia. Ele não tem passagens pela polícia.