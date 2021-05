Superfungo detectado em hospital coloca pacientes com COVID-19 em risco

Superfungo Candida auris foi detectado em Salvador e coloca pacientes com COVID-19 em risco (foto: Centro Controle de Doenças dos Estados Unidos/Divulgação)

Pesquisadores do Laboratório Especial de Micologia da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) detectaram umem um hospital de Salvador que pode colocar em risco profissionais de saúde e pacientes, sobretudo aqueles com COVID-19.





Denominado, o micro-organismo faz parte da microbiota intestinal dos seres humanos e só causam problemas quando há um desequilíbrio no organismo.O mais comum é o fungo causar infecções de menor risco, como ana mucosa da vagina e o sapinho (na boca). Porém, quando a patogenia chega à corrente sanguínea, o quadro é fatal – 60% dos pacientes não sobrevivem.Mas, como o superfungo chega até a corrente sanguínea?Segundo os pesquisadores, isso acontece por vários fatores, entre eles, no uso de sondas e de cateteres para acesso às veias, procedimentos comuns em pacientes comO mesmo vale para uso de corticoides (que suprimem a resposta imune) e antibióticos (que desequilibram a microbiota intestinal). O próprio novopode causar lesões no intestino, levando o superfungo para a corrente sanguínea.De acordo com os pesquisadores, ados hospitais contra infecções é fundamental. O problema é que oé bastante resistente a medicamentos e desinfetantes.“Essa espécie rapidamente se torna resistente a múltiplos fármacos, sendo pouco sensível a produtos desinfetantes utilizados em centros médicos. Dessa forma, consegue persistir no ambiente hospitalar, onde coloniza profissionais de saúde e, posteriormente, pacientes críticos que necessitam de internação prolongada, a exemplo dos portadores de formas graves da COVID-19”, diz Arnaldo Colombo, coordenador da pesquisa.Dessa maneira, o mapeamento frequente desse tipo de micro-organismo é importante. Porém, só um equipamento específico, raro na maioria dos hospitais, detecta exatamente o superfungo.“Se a análise for feita por métodos automatizados convencionais, apode ser confundida com outras espécies, comoouPor isso o ideal é que qualquer cepa de Candida que apresente resistência a fármacos seja enviada para análise em laboratório de referência”, afirma Colombo.O superfungo foi mapeado pela primeira vez noem 2009. Em 2016, o mesmo grupo de pesquisadores da Unifesp descreveu o micro-organismo na Venezuela.Depois, ele também chegou a outros países latinos: Chile, Colômbia e Panamá. E, por último, em Salvador, no fim do ano passado.