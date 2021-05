Mãe é filmada agredindo filho de nove anos no DF e vai para a delegacia

(foto: PCDF/Divulgação) batendo no filho, de maneira bastante violenta, com um cinto, na noite desta quinta-feira (20/5), no DisTrito Federal. Denunciada, a mulher foi identificada e conduzida à 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte). A ocorrência foi registrada como maus-tratos. Vizinhos gravaram uma mãeno filho, de maneira bastante, com um cinto, na noite desta quinta-feira (20/5), no DisTrito Federal. Denunciada, a mulher foi identificada e conduzida à 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte). Afoi registrada como maus-tratos.









No vídeo, a mulher reclama com o filho de um pano molhado deixado num balde dos fundos da casa. “Vem logo com essa porr* desse cinto. Quantas vezes já te falei que não é para deixar dentro de balde? Eu não te falei seu 'fela' da p*? Você engula isso aqui, eu vou te matar. Tira tudo. Você não faz essa m* que você fez aqui não. Você vai tirar tudo e tirar a po* da água limpa, jogar sabão, esfregar a p* da escova. Depois que você ‘rapar’, você vem com um pano, torce a p* do pano, passa e enxuga. Essa m* que você. É para isso acontecer nunca mais, ouviu?”, diz ela.





Em seguida, o menino, aos prantos, diz que ouviu a reclamação, enquanto a mãe volta para dentro de casa e é possível ouvir o choro de outra criança – ela xinga novamente. “Você não é idiota. Como é que faz isso aqui? Você terminou? Vai procurar um rodo e uma sacola, seu fela da p*”, conclui a mãe da criança.





O inquérito policial que apura os referidos fatos foi instaurado e a 9ª DP irá informar mais detalhes do caso em uma próxima oportunidade.