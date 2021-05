Morre procurador que substituiu Deltan como coordenador da Lava-Jato

Procurador Alessandro José Fernandes de Oliveira ficou menos de um ano no comando da Lava-Jato (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Morreu, nesta quinta-feira (20/5), o procurador da República Alessandro José Fernandes de Oliveira, de 45 anos. Ele era o coordenador da Operação Lava-Jato em Curitiba/PR desde o ano passado, quando Deltan Dallagnol deixou o comando.

Alessandro tinha 17 anos de carreira noO órgão confirmou a morte em nota, mas não informou a causa.

"O trabalho de Alessandro foi marcado pelo comprometimento, pela excelência e pela cordialidade", informou a Procuradoria da República no Paraná em nota.

Alessandro José Fernandes começou a trabalhar como procurador em 2004, em Marabá (PA). Também passou por Foz do Iguaçu (PR) e Paranaguá (PR), antes de chegar a Curitiba, em 2013.

Também exerceu o cargo de servidor comissionado no MPF paranaense entre 2002 e 2004. No mesmo estado, exerceu o cargo de Procurador-Regional Eleitoral.

No ano passado, Alessandro assumiu o comando da Operação Lava-Jato, depois que Deltan deixou o cargo por questões familiares.

O desligamento de Deltan aconteceu por as condições de saúde de uma filha dele, ainda criança. Também no ano passado, o procurador foi alvo de denúncias do portal "The Intercept".

As matérias expuseram falhas na Operação Lava-Jato, com diálogos próximos entre a procuradoria e o juiz Sergio Moro para garantir condenações.