Homem morre após ser atingido por placa de mármore no DF

(foto: CBMDF/Divulgação) Um homem identificado como Michael morreu após ser atingido por placas de mármore às 19h10 desta quarta-feira (19/5) na Quadra 603, no Recanto das Emas. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o óbito foi motivado por um acidente de trabalho.









O homem descarregava, com um colega, placas de mármore de um caminhão quando uma das pedras caiu e atingiu os dois.





Ao chegar no local, as equipes do CBMDF encontraram um deles consciente, orientado, mas com esmagamento no braço esquerdo e escoriações na perna esquerda. Ele foi atendido e transportado pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF).





Em seguida, a Polícia Militar do DF assumiu a guarda do local. O Corpo de Bombeiros Militar do DF atendeu a ocorrência com quatro viaturas e 19 militares.