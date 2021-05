Prefeitura do Rio multa o prefeito, Eduardo Paes, por não usar máscara

Prefeito do Rio, Eduardo Paes, foi flagrado cantando em bar do Centro do Rio (foto: Reprodução de Internet)

O prefeito do Rio de Janeiro,(DEM), foi multado por não usar máscara durante visita a um estabelecimento comercial no Centro da cidade, em 8 de maio. A, de R$ 562,42, foi aplicada no dia 10 pela Secretaria Municipal de Ordem Pública e pela Vigilância Sanitária, e foi paga no mesmo dia, segundo a pasta.Paes esteve no bar Armazém do Senado, onde ocorria uma apresentação musical, e se uniu aos músicos para cantar, sem. A cena foi filmada e divulgada pelas redes sociais.Por meio de nota, Eduardo Paes falou sobre o assunto. "Errei e me desculpo. Recebi um convite há cerca de um mês do chef Pedro Artagão para gravar um programa que ele está fazendo sobre a gastronomia de diferentes bairros do Rio. Pedro me convidou para um giro pelo Centro do Rio, local incrível e que buscamos recuperar (...)", explicou.No comunicado, o prefeito falou sobre as circunstâncias da visita dele ao bar: "Andando pela Rua do Senado, passamos por um bar tradicional da região e que respeitava todas as normas estabelecidas pela prefeitura. Inclusive, comao vivo dentro das regras. Errei ao resolver me juntar aos músicos e cantar algumas músicas. Obviamente, ver o prefeito da cidade cantando em um bar é um fato que por si só gera alguma aglomeração que é tudo que não se deve fazer nesse momento. Além disso, retirei minha máscara por algum tempo enquanto cantava".Paes pediu desculpa à população, por meio do comunicado: "Eu me desculpo com a população por esse gesto. Me desculpo por minha atitude e deixo bem claro aqui que não me inibirei em continuar estabelecendo as medidas necessárias para enfrentar essa. Os negacionistas de plantão que não se animem com meu erro".