COVID-19: condomínios são obrigados a ofertar dispensadores de álcool 70%

A higienização das mãos pode salvar vidas durante a pandemia (foto: Marcello Casal JrAgência Brasil)

O governador Ibaneis Rocha (MDB) sancionou o projeto de lei da Câmara Legislativa (CLDF) que obriga os condomínios verticais no Distrito Federal a ofertarem dispensadores com álcool 70% aos frequentadores e moradores. A medida vale tanto para áreas públicas quanto para particulares.









Os estabelecimentos que descumprirem a regra ficam sujeitos ao pagamento de multa. No entanto, o texto não especifica o valor da sanção e um novo decreto deve ser publicado para definir o órgão que irá aplicar as multas.





O projeto é de autoria do deputado Agaciel Maia (PL). Na justificativa do projeto, ele reforçou que os elevadores também são ambientes de risco de contágio. "A presente iniciativa tem como objetivo principal impedir, ou pelo menos minimizar, a disseminação do coronavírus nesses locais. Não se pode perder de vista que, atos simples, como a desinfecção das mãos com frequência, podem salvar vidas", escreveu o parlamentar.