Padrasto é suspeito de espancar menino de oito anos até a morte

(foto: Pixabay)

Na última quarta-feira (12), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) concluiu osobre ade umde 8 anos na cidade de Vitória, capital do estado. As investigações apontam o padrasto como principal suspeito do crime, que ainda não foie é considerado. Moradores informaram que ele teria sido morto por traficantes, mas a polícia fez buscas e não encontrou nenhuma prova que comprovasse o fato.