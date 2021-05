Estado do Rio passa de 800 mil casos de covid-19, com mais de 47 mil mortes

Com 6.007 novos casos de covid-19 registrados em 24 horas, o Estado do Rio de Janeiro ultrapassou nesta quinta-feira, 13, a marca de 800 mil casos da doença. São 803 mil desde o início da pandemia, em março de 2020. O número de mortes chega a 47.355, somadas as 303 das últimas 24 horas, segundo boletim divulgado à tarde pela Secretaria Estadual de Saúde.



O recorde de mortes em 24 horas é de 446, registradas em 17 de abril. O recorde de novos casos nesse mesmo intervalo é de 9.185, registrados em 6 de maio.



A capital ultrapassou os 25 mil mortes e agora conta com 25.088, o maior número no Estado. Também é da capital o maior número de casos no Estado: 295.679.