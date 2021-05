Enem 2021 só deverá ser realizado em janeiro do ano que vem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deverá ser aplicado só em janeiro do ano que vem. A informação foi repassada pelo presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), Danilo Dupas, ao Conselho Nacional da Educação (CNE).



Segundo a presidente do CNE, Maria Helena Guimarães de Castro, Danilo Dupas disse haver problemas no orçamento para a realização da prova. Uma portaria sobre o Enem deverá ser publicada nesta sexta-feira, 13.



Além disso, uma versão apenas com uma amostra de estudantes do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) será feita em novembro. O Inep não havia confirmado ainda se realizaria o exame este ano, o que levou a críticas de educadores. A prova é importante para manter a série histórica de avaliações no País e para diagnosticar os déficits por causa do tempo de escolas fechadas na pandemia. É a partir do Saeb que é feito o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).



Uma portaria nesta quarta-feira, 11, com as metas do Inep não incluía a aplicação do Enem, o que levantou dúvidas sobre a realização do exame este ano.



O Inep, órgão ligado ao MEC, é o responsável pela aplicação da prova. Dupas assumiu a presidência do Inep este ano, logo após a realização da edição de 2020 do teste.



A prova relativa a 2020 foi adiada em função da pandemia e realizada só em janeiro de 2021, com abstenção recorde de alunos.