Prefeitura do Rio divulga calendário para vacinar todos maiores de 18 anos

Em uma série de postagens no Twitter, o prefeito explicou as decisões tomadas em relação ao calendário de vacinação da cidade.





“Temos recebido de forma regular e em mais quantidade as vacinas, especialmente a Astrazeneca. Isso nos permite ter mais previsibilidade na divulgação desse calendário. Pretendemos ao longo das próximas duas semanas terminar a vacinação de todas as pessoas com comorbidade e pessoas com deficiência permanente (PCD).”

De acordo com Paes, após a imunização desses grupos, a vacinação voltará a levar em conta a idade das pessoas.





“Não havendo mais qualquer atraso na entrega das vacinas pretendemos até outubro ter aplicado a primeira dose em todos os cariocas acima de 18 anos de idade. Vamos continuar trabalhando duro e perseguindo esse calendário”, completou.

Números

A cidade do Rio de Janeiro registrou até esta quarta-feira 292.496 casos e 24.949 mortes em decorrência da COVID-19. A capital é responsável pelo recorde de casos e mortes do estado.

Em relação à vacinação, a cidade já tem 1.720.851 pessoas que receberam a primeira dose da vacina contra a doença, o que corresponde a 25,5% da população. Dessas pessoas, 96,6% são idosos acima de 60 anos. Já os vacinados com a segunda dose são: 802.868. Assim, a prefeitura aplicou um total de 2.523.791 doses da vacina.

