PGR recomendará arquivamento de pedido de investigação contra Toffoli

O pedido de abertura se baseou em uma delação premiada do ex-governador do Rio de Janeiro. Entretanto, conforme apurado pela reportagem, trata-se da mesma delação que motivou pedidos de abertura de inquérito contra ministros do Tribunal de Contas da União () e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).Ambos foram arquivados no primeiro semestre do ano passado, após solicitação do PGR, Augusto Aras, feita em abril.Em todos, o procurador-geral apontou que não havia base para abertura de investigação. O acordo de delação de Cabral foi feito com a Polícia Federal, a contragosto do PGR, que se manifestou duas vezes contra o procedimento.Em fevereiro do ano passado, Aras chegou a enviar ao Supremo embargos de declaração contra a decisão que homologou o acordo com a PF, que ficaram sob responsabilidade do ministroInternamente, na PGR, a delação de Cabral é considerada de pouco valor, por conter acusações sem provas.A questão não é exclusiva de Aras. Os ex-procuradores Raquel Dodge e Rodrigo Janot também consideraram que não seria o caso de firmar acordo com Cabral.O ex-governador está preso desde 2016 e já foi condenado em 13 ações penais.Toffoli negou, por meio de nota, qualquer irregularidade, e disse que desconhece qualquer investigação contra ele.