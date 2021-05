IBGE retifica cronograma de seleção com mais de cinco mil vagas

(foto: IBGE/Divulgação) objetiva e da divulgação dos gabaritos oficiais definitivos provas do processo seletivo simplificado referente à contratação temporária de 5.623 Agentes de Pesquisas e Mapeamento (APM). O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou retificação da data de resultado final na provae dados gabaritos oficiais definitivos provas do processo seletivo simplificado referente àtemporária de 5.623 Agentes de Pesquisas e Mapeamento (APM).









Na mesma data, será feita a disponibilização da imagem do cartão resposta da prova objetiva.





As vagas para agentes serão distribuídas em 520 municípios em todos os estados brasileiros. A remuneração para essa função é de R$ 1.387,50 e a jornada de trabalho de oito horas diárias, sendo 40 horas semanais.





Para assumir a vaga, o candidato precisa ter ensino médio completo. O agente visita domicílios e estabelecimentos, em locais selecionados de acordo com o tema a ser pesquisado pelo IBGE. É ele o profissional que agenda, realiza e registra as entrevistas presenciais e por telefone, entre outras atividades.





Os inscritos para a função de agentes fizeram prova com 60 questões de Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Ética no Serviço Público e Geografia.





Seleções somam 6.500 vagas





O IBGE também abriu 552 vagas área Supervisor de Coleta e Qualidade, cuja remuneração é de R$ 3.100,00. São oferecidas vagas distribuídas em 326 municípios em todos os estados brasileiros. Entre as funções desse profissional, estão a organização, o planejamento e a execução das atividades para as pesquisas. A jornada de trabalho é de oito horas diárias (40 horas semanais) e é exigido o ensino médio completo.





Outra seleção disponibilizou 25 vagas para Supervisor de Pesquisas e 300 vagas temporárias para Agente de Pesquisas por Telefone. As inscrições para essas funções terminaram em março. Essas oportunidades são apenas para o município do Rio de Janeiro.





Para Supervisor de Pesquisas, o candidato deve ter ensino superior completo. São 25 vagas divididas em quatro áreas do conhecimento: 14 na área Geral, oito em Gestão, duas em Suporte Gerencial e uma em Tecnologia de Informação e Comunicação. A remuneração é de R$ 5.100,00, com jornada de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias.





Já o Agente de Pesquisas por Telefone tem jornada de trabalho de seis horas diárias (30 horas semanais) e trabalha por turno. No ato da inscrição, os candidatos puderam optar pelo turno de trabalho de sua preferência: o primeiro vai das 7h às 13h e o segundo, das 13h às 19h. São 150 vagas para cada turno. O salário é de R$ 1.345,00. Os interessados se inscreveram no site do Cebraspe.







Processos seletivos não estão relacionados com o Censo



O Instituto lembra que os processos seletivos para as pesquisas de rotina do IBGE não estão relacionados com o Censo Demográfico, que teve sua operação inviabilizada em 2021 por falta de orçamento.





Com relação ao processo seletivo dos censitários – Recenseador, Agente Censitário Municipal (ACM), Agente Censitário Supervisor (ACS) – o IBGE anunciará assim que for possível as orientações referentes à suspensão das provas e à devolução das taxas de inscrição.