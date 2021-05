Hipermercado é multado em R$ 12,5 mi por vazamento de óleo em canal de Santos

O grupo Carrefour foi multado em R$ 12,5 milhões nesta segunda-feira, 10, devido ao vazamento de óleo diesel do gerador de um de seus hipermercados, em Santos, no litoral de São Paulo. Cerca de dois mil litros de óleo poluíram o Canal 6, que drena para a praia. Uma parte do óleo atingiu o mar.



A multa foi aplicada pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O Carrefour informou que irá analisar dentro do prazo legal as medidas cabíveis contra a autuação. Disse ainda ter contratado empresas especializadas para conter o vazamento.



O combustível vazou na noite do último dia 4 e só foi percebido pela manhã, quando cerca de dois mil litros de óleo diesel já tinham atingido o canal. Equipes da prefeitura, Ibama, Defesa Civil e Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) foram mobilizadas e usaram barreiras para conter o óleo. Os técnicos identificaram que o combustível escapou devido ao desgaste de uma mangueira do gerador do hipermercado Carrefour localizado no shopping Praiamar.



Conforme o Ibama, a multa foi aplicada levando em conta o potencial do dano ambiental causado pelo despejo, já que parte do óleo passou pela faixa de areia da praia e atingiu o oceano. A Secretaria de Meio Ambiente de Santos informou que ainda não definiu o valor da multa que o município aplicará ao grupo varejista em razão do dano ao ambiente. O Carrefour informou que permanece à disposição das autoridades. "No que diz respeito ao vazamento, acionamos empresas especializadas que trabalharam na contenção do óleo", disse.