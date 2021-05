Mega-Sena sorteia R$ 20 milhões neste sábado (8/5)

Mega-Sena têm prêmio estimado em R$ 20 milhões (foto: Agência Brasil )





Será o último sorteio da Mega-Semana das Mães, que ofereceu uma chance extra ao apostador, realizando três sorteios: na terça-feira, na quinta-feira e no sábado.









Caso apenas um apostador leve o prêmio e aplique todo o valor na caderneta de poupança, ele vai receber R$ 31,8 mil de rendimento no primeiro mês.



O dinheiro do prêmio investido em imóveis seria suficiente para comprar 40 apartamentos de R$ 500 mil cada.





O valor de uma aposta simples na Mega-Sena é de R$ 4,50.





Os sorteios são transmitidos ao vivo diariamente pela televisão e pelos perfis da Caixa no Facebook e no canal do YouTube





*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina

O concurso 2370 dapode pagarneste sábado (8/5). O sorteio será realizado a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.