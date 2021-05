Jacarezinho tem manhã sem tiroteios; grupo faz protesto contra mortes

Comunidade protestou nesta manhã de sexta (07/5) (foto: Mauro Pimentel/ AFP)

Um dia depois da operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro , a favela donão registrana manhã desta sexta-feira, dia 7. Viaturas da Polícia Militar fazem patrulhamento nas ruas de acesso à comunidade da zona norte, sem incidentes.Leia também:Próximo à favela, um grupo com cerca de 50 pessoas realizava no início da manhã umaem frente à Cidade da Polícia, que reúne delegacias especializadas da Polícia Civil. A operação de quinta-feira (6) foi realizada por 250 agentes da corporação. A PM não participou da ação que resultou em 25 mortes.Apesar disso, entre os manifestantes foi estendida uma faixa que pede o "fim da Polícia Militar". O grupo pede "Justiça pelo Jacarezinho - Fim do massacre nas favelas" e quer investigação profunda e isenta sobre a ação de quinta-feira.