Rio: operação da polícia deixa cinco feridos, dois deles dentro de trem do metrô

Duas pessoas foram baleadas no metrô e três policiais civis ficaram feridos no início da manhã desta quinta-feira, dia 6, durante operação da Polícia Civil fluminense na favela do Jacarezinho, na zona norte da capital, contra integrantes da facção Comando Vermelho. Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma janela de uma das composições do metrô, que naquele trecho circula na superfície, com uma marca de tiro. Na plataforma Onde Tem Tiroteio há também um vídeo que mostra dois passageiros feridos de raspão - um na cabeça e outro no braço, aparentemente sem gravidade. Segundo a TV Globo, três policiais civis ficaram feridos - um deles teria sido baleado na cabeça e estaria em estado grave.