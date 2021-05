Passageiros e policiais são baleados em operação policial no metrô do RJ

(foto: Metrô Rio/Divulgação)

Passageiros que utilizavam o metrô ficaram no meio do fogo cruzado durante uma operação policial na comunidade do Jacarezinho, Zona Norte do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (6/5). Ao menos dois passageiros foram atingidos e três policiais baleados, um deles foi alvejado na cabeça.









As investigações identificaram 21 suspeitos que fazem parte do tráfico de drogas no Jacarezinho, que estariam aliciando menores de idade a cometer crimes como sequestro de trens e metrôs, além da participação na venda de drogas.





Durante a operação no Jacarezinho, comunidade na Zona Norte do Rio, traficantes foram flagrados pulando lajes de algumas casas da comunidade. Os bandidos estavam armados com fuzis e pistolas.





Em nota, a assessoria do MetrôRio confirmou que dois passageiros ficaram feridos, na altura da estação de Triagem, após o vidro de uma das composições aparentemente ser atingido por projétil vindo da área externa. "Eles foram imediatamente atendidos pelas equipes da estação. O Samu foi acionado. A Linha 2, que chegou a ter a operação interrompida, devido a um intenso tiroteio na região, voltou a funcionar", diz a nota.





Os passageiros foram levados para os hospitais Souza Aguiar e Salgado Filho. O estado de saúde deles é considerado estável.