Saiba quem era a professora morta em ataque a creche em Santa Catarina

Keli Adriane Aniecevski, 30 anos, foi uma das vítimas do ataque a escola infantil Pró-Infância Aquarela (foto: Reprodução/Redes Sociais )





A morte de Keli foi confirmada pela secretária de Educação de Saudades, Gisela Herman. De acordo com familiares, a professora trabalhava na escola há cinco anos. A unidade atende crianças de seis meses a 2 anos de idade.

Um jovem de 18 anos invadiu a escola e atacou a funcionária e as crianças com um facão. A mulher morreu ainda no local. Ainda não se sabe as motivações do crime. O jovem foi preso.





Tragédia



(foto: Reprodução/Redes Sociais )

De acordo com a Polícia Civil, o jovem usou um facão para atacar a professora e as crianças dentro da creche. Em entrevista aos jornalistas no local do crime, o delegado Jerônimo Marçal, responsável pelo caso, relatou que o suspeito atacou primeiro a professora. Ferida, a Keli correu para a sala onde estavam as quatro crianças, todas menores de 2 anos. A professora e três crianças morreram no local.





Uma outra funcionária da escola foi socorrida em estado grave e uma quarta criança teve ferimentos leves. O jovem não tinha histórico policial.





Em comunicado, a Polícia Militar disse que após o crime, o jovem teria ferido o próprio pescoço com o facão. Ele foi socorrido e levado ao hospital de Pinhalzinho, cidade vizinha. Segundo a polícia, populares disseram que ele sofria bullying, mas nunca tinha estudado na creche. A PM também ressalta que as informações ainda estão sendo apuradas.