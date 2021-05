Fintech lança campanha de combate à violência doméstica

(foto: Tumisu/Pixabay )

O combate àganhou mais uma parceira no Brasil. A exemplo das ações deconcretizadas por grandes empresas privadas, a fintech Zetra passará a disponibilizar em seu portal digital de consignações, o eConsig, umpara que as mulheres trabalhadoras possam denunciar agressões.A novidade, disponível no link https://www.zetra.com.br/nao-violencia-contra-mulher/ estará acessível para mais de 4 milhões de usuários da plataforma em todo o Brasil. "A maioria (53%) dos usuários da nossa tecnologia é composta por mulheres. Infelizmente, historicamente ainda é um grupo de pessoas extremamente. Por isso, a partir de agora, elas poderão usar nosso aplicativo como um canal discreto para buscar ajuda das autoridades e denunciarem abusos", afirma Rosy Araujo, fundadora e conselheira da Zetra.Nesta segunda-feira (3/5), às 15h, no canal da Zetra no Youtube, será realizada uma live com a participação da escrivã de Polícia Civil, Ana Rosa Campos, que desenvolveu o projeto. A iniciativa digital, criada em Minas Gerais, promove a inclusão social e possibilita o atendimento a vítimas da violência doméstica via WhatsApp."Nosso objetivo é utilizar as novas ferramentas e tecnologias para gerar visibilidade para problemas crônicos que foram agravados com a pandemia e que podem ter boas respostas a partir do uso eficiente da internet e da tecnologia da informação", afirma a delegada.mudou drasticamente a vida das pessoas. As mulheres em condições de vulnerabilidade e os idosos, por integrarem o principal grupo de risco, precisaram conviver por mais tempo com seus parentes. A ideia de mantê-los por perto tinha o objetivo de protegê-los. No entanto, a convivência que era menor, devido à jornada de trabalho, compromissos externos e todas as atividades do dia a dia, acabou gerando uma série de problemas e muitos casos de agressões físicas."Nós identificamos situações que já eram muito sérias e se tornaram perigosas com a pandemia da COVID-19. E isso resultou em números assustadores. Segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em 2020, foram registradas 105.671 denúncias de violência contra a mulher, tanto do Ligue 180 (central de atendimento à mulher) quanto do Disque 100 (direitos humanos)", indica Isabella França, titular da Divisão Especializada em Atendimento à Mulher, ao Idoso, à Pessoa com Deficiência e Vítimas de Intolerância, apoiadora da iniciativa e presença na live sobre a violência doméstica da fintech Zetra.