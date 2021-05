Preso no Rio traficante do Cartel de Medellin e procurado pela Interpol

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Policiais federaisna manhã deste domingo (2/5), umde drogas colombiano que estava foragido, morando na cidade de Duque de Caxias, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Acusado deo Cartel de Medellín, o homem, de 36 anos, estava na lista da Difusão Vermelha da Interpol.Segundo a Polícia Federal, o colombiano foiem 2019 pelo crime de tráfico internacional de drogas e associaçãopara o tráfico envolvendo remessas da cidade de Medellin, na Colômbia, para a Flórida, nos Estados Unidos, entre os anos de 2015 a 2016.Quando já era considerado, o homem ainda recebia "vultosa quantia de dinheiro" pela coordenação da logística da compra, venda e transporte de cocaína, morfina, heroína e metanfetamina, de acordo com autoridades dos Estados Unidos, informou a PF, em"O Pedido de Prisão Preventiva para fins de Extradição foi formulado pelo Escritório Central Nacional da Interpol em Brasília/DF com base nas informações da Difusão Vermelha incluídas pelasda Flórida, EUA", comunica a nota dos agentes federais.Policiais federais lotados no Núcleo de Cooperação Policial Internacional (Interpol/RJ), comda equipe de agentes lotados na Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE/PF) e do Centro de Cooperação Policial Internacional do RJ conseguiram localizar e prender o colombiano dentro de casa.O Mandado de Prisão Preventiva para fins de Extradição foi expedido pelo Supremo Tribunal Federal. O preso, que não teve sua identidade divulgada, cumprirá prisão no Rio de Janeiro até suadefinitiva para os Estados Unidos.