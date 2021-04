Bolsonaro indica nome de Alex Muniz como diretor-presidente da Ancine

(foto: Flávio Bidoia / Divulgação) mandato a se iniciar em 20 de outubro de 2021, em decorrência do término do mandato de Christian de Castro Oliveira que renunciou à função. O presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Senado a indicação do nome de Alex Braga Muniz para exercer o cargo de diretor-presidente da Agência Nacional de Cinema (Ancine), coma se iniciar em 20 de outubro de 2021, em decorrência dodo mandato de Christian de Castro Oliveira que renunciou à função.









Em outra mensagem, Bolsonaro retirou a indicação de Edilásio Santana Barra Júnior, conhecido como pastor Tutuca, para exercer o cargo de Ancine. Edilásio Júnior tinha sido indicado ao cargo em fevereiro de 2020, para a vaga decorrente da renúncia de Mariana Ribas da Silva, mas seu nome não tinha sido ainda apreciado pelo Senado e ele vinha exercendo a função de diretor substituto.





As mensagens com as indicações ao Senado estão publicadas no Diário Oficial da União desta sexta-feira (30/4).