Distrito Federal sanciona lei de incentivo a estudos com cannabis medicinal

As pesquisas podem ajudar a baratear o custo dos medicamentos à base de cannabis (foto: Esteban Lopez/Divulgação)

O governador Ibaneis Rocha (MDB)o projeto lei que incentiva pesquisas científicas com a cannabis para fins medicinais e também cooperações estratégicas para tanto. A medida foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (28/4). Contudo, para ser aplicada, a norma ainda precisa serpelo Executivo.