Universidade Cruzeiro do Sul lamenta morte de cofundador e membro do conselho

A Universidade Cruzeiro do Sul informou em fato relevante, nesta segunda-feira, 26, a morte do cofundador da empresa, Hermes Ferreira Figueiredo. O professor Hermes, como era conhecido, ocupava uma cadeira no Conselho de Administração da companhia.



Ele foi um dos fundadores do Colégio Cruzeiro do Sul em 1965, ao lado do também professor Gilberto Padovese (1937-2011) e da Universidade Cruzeiro do Sul em 1970, sendo o primeiro reitor da instituição. Também fundou a Associação Santos Dumont de Educação e Cultura.



Licenciado e bacharel em História pela Universidade de São Paulo (USP), o professor Hermes esteve à frente do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Ensino Superior de São Paulo (Semesp) até o início de abril.



"Muito mais do que acreditar na Educação, o Prof. Hermes Ferreira Figueiredo foi um visionário que iniciou em 1965, junto de outros entusiastas, a grande história da Companhia. Desde então, o trabalho, a dedicação e o amor sempre estiveram presentes em sua vida, afinal foram 56 anos dedicados a conduzir e transformar a Cruzeiro do Sul Educacional na instituição que ela é hoje, além da sua atuação constante como uma das lideranças mais relevantes do segmento, reforçando sua importância para o desenvolvimento da educação no Brasil", diz a empresa.