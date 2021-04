Morre, aos 41 anos, influencer e personal trainer presa em operação em 2017

Helen Christy, 41 anos, morre após duas parada cardíacas em Cuiabá (MT) (foto: Reprodução/Instagram) Helen Christy, 41 anos, morreu na noite desse domingo (25/4), em Cuiabá (MT), após parada cardíaca. Conhecida em 2017 pela prisão junto ao marido, o coronel da reserva Evandro Lesco, na operação “Esdras”, que investigava o esquema de interceptações telefônicas clandestinas. A personal trainer e influenciadora digital, 41 anos,na noite desse domingo (25/4), em Cuiabá (MT), após. Conhecida em 2017 pela prisão junto ao marido, o coronel da reserva Evandro Lesco, na operação “”, que investigava o esquema de interceptações telefônicas clandestinas.









Nas redes sociais, ela recebeu homenagens de amigos e familiares. “Meu Deus Helen!!! Sem ainda acreditar!!! Encontrei com você durante a semana passada e jamais poderia imaginar que iria partir! Que Deus te receba e que você tenha paz!!!! Que Deus ampare sua mãe, seu esposo e principalmente seu pai!”, escreveu uma colega. “Você partiu para sempre, mas nos corações dos que amam você, viverá eternamente. Descanse em paz!”, comentou um seguidor.

Prisão

Em 2017, Helen ficou conhecida por supostamente atrapalhar as investigações do escândalo chamado de “grampolândia pantaneira”. O esquema, segundo a denúncia, pelo menos 80 pessoas tiveram as conversas grampeadas, sendo políticos de oposição do atual governo de Mato Grosso, advogados, médicos e jornalistas. A central clandestina vigorou entre 2014 e 2015 e era operada por policiais militares.





A denúncia foi apresentada à Procuradoria-Geral da República pelo promotor de Justiça Mauro Zaque, que foi secretário de Segurança em 2015. Ele disse que recebeu denúncia do caso naquele ano e que alertou o ex-governador Pedro Taques.