Sobrinho do ex-boxeador Popó é morto a tiros em Salvador

Acelino Popó Freitas é um dos maiores boxeadores do Brasil e a perda do sobrinho pode ser latrocínio (foto: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Um dosdoAcelinoFreitas foino início da noite desse sábado (24/05), em Salvador.Segundo a polícia, Niljalma da Paixão Freitas, de 17 anos, foi atingido por três disparos nas costas quando os criminosos em uma motocicleta tentaram lhe roubar o celular.Familiares prestaram socorro e o levaram às pressas para o Hospital Ernesto Simões, onde omorreu.O sistema de monitoramento de segurança por vídeo da vizinhança, no Bairro Ladeira do Jacaré, na Baixa de Quintas, registrou o crime. O vídeo mostra que o jovem foi baleado, correu e caiu na calçada, quase em frente à sua casa.Em seguida, o vídeo mostra várias pessoas correndo em direção à vítima para ajudar, enquanto o adolescente fica deitado no passeio. Um homem sem camisa, ainda não identificado, parte da casa atrás dos bandidos que aceleraram a moto e fugiram.O ex-boxeador Popó prestou uma declaração pública. “Temos a imagem. Ninguém sabe ao certo o que houve. Sabemos é que tentaram tomar o celular (do sobrinho). Atiraram nas costas. A perícia esteve aqui, mas, até então, nenhuma novidade”, disse.Ex-pugilista e político brasileiro, tetracampeão mundial em duas categorias diferentes de boxe , Popó foi candidato a deputado federal pela Bahia, em 2014. Em 2017, fez sua luta de despedida do boxe . Sofreu apenas duas derrotas, por desistência e nocaute técnico, uma para Juan Diaz e outra para Diego Corrales.