Veja o resultado da Mega-Sena 2365 deste sábado; prêmio é de R$ 22 milhões

Mega-Sena pagará R$ 22 milhões neste sábado (foto: Caixa/Divulgação)



A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite deste sábado (24/4), as dezenas da Mega-Sena, que teve o concurso 2.365. O sorteio será realizado no Espaço Loterias CAIXA, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP).





Outras seis loterias serão sorteadas neste sábado: os concursos 2365 da Mega-Sena; o 5548 da Quina; o 2214 da Lotofácil; o 2215 da Dupla Sena; o 1630 da Timemania e o 448 do Dia da Sorte. O sorteio é realizado no Espaço Caixa Loterias, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 22.515.609,47, teve as seguintes dezenas sorteadas: 01 - 17 - 28 - 37 - 44 - 50.





A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos aqui