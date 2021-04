Incêndio atinge torre de refrigeração de estúdios da TV Globo

Um incêndio atingiu uma torre de refrigeração dos estúdios da TV Globo, em Jacarepaguá (zona oeste do Rio), na tarde desta terça-feira, 20. Segundo o setor de comunicação da emissora, ninguém se feriu nem houve impacto na rotina dos estúdios.



"Foi um princípio de incêndio na torre de refrigeração dos Estúdios, rapidamente controlado pela Brigada de Incêndio da Globo, sem vítimas e sem impacto no funcionamento do ar condicionado dos Estúdios Globo", informou em nota a emissora.