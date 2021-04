COVID-19: morre enfermeiro que defendia tratamento precoce e contra vacinas

O enfermeiro Anthony Ferrari morreu em decorrência da COVID-19 (foto: Reprodução/Facebook)





A morte foi confirmada pela Secretaria Municipal de Comunicação de Duque de Caxias, cidade da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. De acordo com a prefeitura, ele morreu no Hospital São José, destinado para atender pacientes com COVID-19.





No início da noite desta segunda-feira (19/4), a família também se pronunciou sobre o falecimento do enfermeiro em um post no Facebook, assinado por sua esposa Natalia Comam Ferrari.

HOJE DEUS LEVOU O AMOR DA MINHA VIDA, O QUE FICOU FOI UMA GRANDE DOR E SAUDADE DESSA PESSOA QUE TANTO LUTOU PELO... Publicado por Anthony Ferrari Penza em Segunda-feira, 19 de abril de 2021





O profissional ficou conhecido nas redes sociais por declarações falsas em relação às vacinas e ao coronavírus.





Ferrari divulgou vídeo afirmando que o médico voluntário no ensaio clínico da vacina de Oxford teria sido “vítima da vacina”. Ele também dizia que o imunizante poderia causar Alzheimer, doença degenerativa que afeta a memória, e fibromialgia, que causa dor e fadiga.









Ele também defendia o uso de ivermectina no combate à doença. Segundo ele, a droga poderia salvar vidas e que haveria estudos que provam sua eficácia. Além disso, países como Etiópia e a Austrália teriam poucos casos por fazerem uso profilático do remédio.





Porém, todas as informações são falsas.

