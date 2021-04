OMS diz estar vendo alta nas transmissões por covid 'em todas as faixas etárias'

Diretora técnica da resposta da Organização Mundial de Saúde (OMS) à pandemia, Maria Van Kerkhove alertou nesta segunda-feira, 19, durante entrevista coletiva virtual, para o fato de que o número de casos de covid-19 no mundo tem crescido "em todas as faixas etárias". Ela notou que, na semana passada, houve 5,2 milhões de casos da doença reportados, o maior número no levantamento semanal desde o início da pandemia.



Kerkhove atribuiu o problema a mais interações sociais entre as pessoas, no atual contexto.



Mais cedo na coletiva, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, havia citado também a presença de novas variantes do vírus, mais contagiosas, como parte do problema.