Bolsonaro fracassa nas ações ambientais e sobre pandemia, diz Greta Thunberg

A ativista sueca Greta Thunberg, convidada nesta segunda-feira (19) da entrevista coletiva virtual da Organização Mundial de Saúde (OMS), foi questionada sobre o que acha do comportamento do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Em resposta breve, ela afirmou que o líder do País tem responsabilidade tanto na questão ambiental quanto na resposta negativa do Brasil à crise de saúde.



A questão sobre Bolsonaro foi feita pelo correspondente Jamil Chade, do UOL. Inicialmente, Greta disse que "não acho que deveríamos nos concentrar em falar em indivíduos, já que esse é um problema muito maior".



A ativista, porém, prosseguiu: "Claro que Jair Bolsonaro tem uma grande responsabilidade, tanto em relação ao ambiente e ao clima e é claro que podemos ver a resposta que o Brasil tem tido na pandemia da covid-19", afirmou. "Falo por mim, mas ele tem fracassado em assumir a responsabilidade necessária para salvaguardar as condições presentes e futuras de vida para a humanidade", finalizou Greta.