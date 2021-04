Abatido pitbull que atacou duas crianças e matou uma em Goiás

Depois de também sofrer agressões, a polícia abateu o animal (foto: Reprodução) pitbull com a boca suja de sangue, na quadra 5 do Parque Paulistano Gleba B, Luziânia (GO). De acordo com os policiais, testemunhas gritavam desesperadas próximo ao cachorro. Na tarde de domingo (18/4), por volta de 18h10, durante patrulhamento, a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) avistou umcom a boca suja de, na quadra 5 do Parque Paulistano Gleba B, Luziânia (GO). De acordo com os policiais, testemunhas gritavam desesperadas próximo ao cachorro.









Segundo os policiais, mesmo depois de morto, testemunhas queriam estrangular o cachorro, que foi colocado na viatura policial. A criança de 7 anos ficou ferida no antebraço e a de 2, na região do pescoço. As duas foram encaminhadas à unidade de pronto atendimento (UPA) de Luziânia antes da chegada da PMGO. Um técnico do Centro de Zoonoses do município recolheu o corpo do animal para exames.





A equipe policial foi à unidade de saúde, onde foi informada de que a criança de 2 anos não resistiu aos ferimentos do ataque e morreu. Os policiais conduziram o pai das vítimas, 34 anos, e uma testemunha para prestarem declarações e dar encaminhamento aos demais procedimentos cabíveis.





A mãe das crianças, 32 anos, acompanhou o atendimento na UPA de Luziânia e não foi apresentada à delegacia. De acordo com a autoridade policial, não há informações suficientes para supostas acusações do pai por homicídio culposo e lesão corporal culposa. A avó das crianças e outras testemunhas não foram ouvidas.





A delegada de plantão determinou exame de lesão corporal na criança de 7 anos e o de perícia necroscópica na vítima de 2 anos, além de oitiva de testemunhas, perícia no local do ocorrido e juntada de demais documentos para elucidação do fato.